Цена на бочку нефти марки Brent подскочила до $110 впервые с 30 марта

Москва6 апр Вести.Цена фьючерса на нефть сорта Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 30 марта 2026 года превысила отметку в 110 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01.00 по московскому времени стоимость названной марки нефти увеличилась на 1,15% и достигла 110,50 доллара за баррель.

Через 10 минут темпы роста ускорились, как следствие, цена поднялась до 111,89 доллара за бочку, что на 2,43% выше предыдущего значения.

30 марта стоимость нефти сорта Brent превысила 115 долларов за баррель.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал, что к концу этого года из-за дефицита на глобальном рынке стоимость барреля нефти может подняться до 120–130 долларов.