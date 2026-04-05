Центральную Россию ждут заморозки, снег и "стекло" на дорогах

Москва5 апр Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что грядущая неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением с холодными дождями, а в сумерках – со снегом и вероятностью формирования временного неустойчивого снежного покрова высотой 1-2 см.

В Москве самыми холодными, снежными, ветренными и "скользкими" станут четверг и пятница.

Порывы промозглого северного ветра в сопровождении метели при видимости до 1-4 км по скорости достигнут штормовых 15 м/с. … В ночь на пятницу местами не исключен ледяной дождь предупредил синоптик в своем Telegram-канале

По прогнозам Тишковца, зона заморозков и снегопадов проникнет до Черноземья, так что в Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5-10, а местами и до 13 см.

В такую погоду со "стекляшкой" (гололедицей) на дорогах личный транспорт, особенно на летней резине, лучше не эксплуатировать, предупредил метеоролог.