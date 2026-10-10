Четыре мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Четверо мужчин пострадали при ударах украинских БПЛА в Белгородской области Четыре мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва10 окт Вести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Под ударами ВСУ оказались Белгородский, Ивнянский, Валуйский, Шебекинский и Грайворонской округа.

В поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом у мужчины непроникающие осколочные ранения мягких тканей лица и живота. Пострадавшему оказали помощь в местной больнице, после чего он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода… В районе поселка Кировский беспилотник атаковал автомобиль. Мужчине со слепыми осколочными ранениями головы и руки оказана помощь в Ивнянской ЦРБ говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Там добавили, что еще двое мужчин обратились в больницу после удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в селе Гладково. Одного посекло осколками, у другого акубаротравма. Обоим оказана вся необходимая медицинская помощь, их отпустили домой.

В регионе повреждены здание коммерческого объекта, частный и многоквартирный дома и легковые и грузовые транспортные средства. В Головчино перебита ЛЭП.