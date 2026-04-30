В московской школе четвероклассница ранила учителя кухонным ножом из дома

Четвероклассница порезала учителя кухонным ножом в Москве В московской школе четвероклассница ранила учителя кухонным ножом из дома

Москва30 апр Вести.Ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом в одной из школ Москвы. Об происшествии пишет ТАСС со ссылкой на директора учебного заведения Ирину Курчаткину.

Как сообщается, свое оружие девочка прихватила из дома.

Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома цитирует директора агентство

Ирина Курчаткина добавила, что педагогу вовремя оказали медицинскую помощь и что рана оказалась неглубокой. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.