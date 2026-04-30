Москва30 апрВести.Ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом в одной из школ Москвы. Об происшествии пишет ТАСС со ссылкой на директора учебного заведения Ирину Курчаткину.
Как сообщается, свое оружие девочка прихватила из дома.
Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из домацитирует директора агентство
Ирина Курчаткина добавила, что педагогу вовремя оказали медицинскую помощь и что рана оказалась неглубокой. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.