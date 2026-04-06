Четверых красноярцев будут судить за серию краж из игровых автоматов

Москва6 апр Вести.В Красноярске завершено расследование уголовного дела о серии краж из игровых автоматов. Фигурантами стали четверо местных жителей, сообщает краевая полиция в MAX.

Летом 2025 года владелец игровых автоматов, находящихся в магазинах и торговых центрах города, обратился в полицию с заявлением о краже игрушек, гаджетов и денег на сумму 20,5 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности подозреваемых 2007, 2008 и 2009 г.р., их задержали. Выяснилось, что во время прогулки один из задержанных предложил друзьям украсть содержимое игровых автоматов. Осуществить задуманное злоумышленникам удалось пять раз.

По материалам следствия, фигуранты отмыкали дверцу и при помощи проволоки скидывали гаджеты и игрушки. Затем добычу злоумышленники доставали из нижнего отсека автоматов.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении говорится в сообщении

Красноярцам грозит до пяти лет лишения свободы.