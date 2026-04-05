После ДТП в Петербурге, где пострадали четыре ребенка, начата проверка

Четыре непристегнутых ребенка пострадали в ДТП с эвакуатором в Петербурге

Москва5 апр Вести.Полиция проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент случился накануне днем на проспекте Просвещения в Выборгском районе города.

По предварительным данным, ДТП мог спровоцировать 31-летний водитель эвакуатора, который проехал перекресток на красный свет и столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz, поворачивавшим налево.

В результате ДТП 6-летний пассажир автомобиля Mercedes в тяжелом состоянии, а также трое несовершеннолетних из этого же автомобиля 7 и 9 лет … госпитализированы говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram

Уточняется, что остальные дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

В полиции подчеркнули, что все несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности.