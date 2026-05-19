Москва19 маяВести.Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) из-за введенных ранее в этот день временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В аэропорту Чкалов продолжают действовать временные ограничения... На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано 4 рейса из регулярного расписания аэропортаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта.
Гражданам, планирующим выезжать в аэропорт, рекомендовали следить за статусом рейса на сайтах авиакомпаний и воздушной гавани.
Ограничительные меры, введенные около 03.50 мск, необходимы для обеспечения безопасности полетов.