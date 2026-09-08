В Ростовской области ребенок родился после четырех внутриутробных переливаний

Четыре внутриутробных переливания крови помогли сохранить жизнь малышу В Ростовской области ребенок родился после четырех внутриутробных переливаний

Москва8 сен Вести.В Перинатальном центре Ростовской области (ПЦРО) после четырех внутриутробных переливаний крови естественным путем, без кесарева, родился здоровый мальчик. Об этом сообщается в соцсетях ПЦРО.

Мама, Регина Николаевна, приехала к нам из Ростовской области (город Семикаракорск) и поступила к нам на сроке 27 недель .Наши доктора провели 4 успешных переливаний крови внутриутробно говорится в сообщении

Медикам удалось продлить беременность до 36 недель. Мальчик родился естественным путем, его вес составил 2 700 граммов, рост — 47 сантиметров. После короткого периода наблюдения маму с ребенком выписали домой.

В ПЦРО отметили, что подобные случаи — исключение: рождение без кесарева сечения после стольких внутриутробных вмешательств встречается крайне редко.