Москва8 сенВести.В Перинатальном центре Ростовской области (ПЦРО) после четырех внутриутробных переливаний крови естественным путем, без кесарева, родился здоровый мальчик. Об этом сообщается в соцсетях ПЦРО.
Мама, Регина Николаевна, приехала к нам из Ростовской области (город Семикаракорск) и поступила к нам на сроке 27 недель .Наши доктора провели 4 успешных переливаний крови внутриутробноговорится в сообщении
Медикам удалось продлить беременность до 36 недель. Мальчик родился естественным путем, его вес составил 2 700 граммов, рост — 47 сантиметров. После короткого периода наблюдения маму с ребенком выписали домой.
В ПЦРО отметили, что подобные случаи — исключение: рождение без кесарева сечения после стольких внутриутробных вмешательств встречается крайне редко.