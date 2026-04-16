Москва16 апр Вести.Чиновники НАТО выражают недовольство рядом оборонных инициатив Евросоюза, расценивая их как стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен закрепить за собой роль архитектора европейской милитаризации, пишет Financial Times.

По данным газеты, критику со стороны альянса вызвали, в частности, планы по созданию так называемой "стены дронов", а также усиление центрального военного штаба ЕС. В НАТО эти шаги воспринимают как попытку фон дер Ляйен сделать перевооружение Европы центральным элементом своего политического наследия.

Неназванный дипломат альянса в комментарии изданию заявил, что Еврокомиссии следует сосредоточиться на тех направлениях, где она обладает реальной компетенцией.

Подпишите какие-нибудь хорошие торговые сделки и держитесь подальше от трансатлантической безопасности заявил он

Весной 2025 года Евросоюз приступил к реализации масштабных оборонных программ. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был утвержден план ReArm EU стоимостью 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки вооружений и перенаправление средств из фондов поддержки депрессивных регионов. Затем Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации SAFE в рамках программы военного строительства до 2030 года.