Число новых ритуальных компаний в РФ выросло на треть в I квартале

Москва19 апр Вести.В первом квартале нынешнего года в России зарегистрированы 524 новые компании в сфере ритуальных услуг, что на 37,5% больше, чем за январь-март прошлого года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков Rusprofile.

Газета уточняет, что рост числа регистраций фиксируют и в "Контур.Фокусе", но только на 20,8%.

Общее число задействованных в этом бизнесе организаций в конце марта составило 11,3 тыс., что на 5,7% больше год к году, причем 78% из них работают как ИП отмечается в сообщении

Причиной такой динамики являются обеление рынка на фоне активных проверок надзорных органов и попытки дробить бизнес на фоне снижения до 20 миллионов рублей порога выручки, освобождающей от уплаты НДС.

При этом доходность бизнеса снижается, так как платежеспособность людей падает, а цены на сырье выросли на 15%. В декабре 2025 года средняя стоимость гроба составила 8,6 тысячи рублей, а за рытье могил просили в среднем 12,6 тысячи рублей.