Москва20 апр Вести.Имя народного артиста СССР Мстислава Запашного будет присвоено Сочинскому государственному цирку. Об этом генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню цирка.

В постсоветское время традиция давать имена циркам была утеряна, но теперь эта традиция возобновляется, уточнил он. По словам Белякова, Мстислав Запашный был великим дрессировщиком, замечательным человеком, занимал должность гендиректора Росгосцирка.

Его семья до сих пор живет в Сочи, его внук Ярослав Запашный выступает сейчас с гастролями в Севастополе - это большая, великая династия приводятся слова Белякова

Всех, кто был знаком со знаменитым дрессировщиком, планируется пригласить на присвоение цирку города-курорта имени Мстислава Михайловича Запашного.