Цыденов прокомментировал дело о хищении 98 млн при строительстве моста в Бурятии Глава Бурятии назвал "болезненной" ситуацию с арестом экс-зампреда правительства

Москва3 мая Вести.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "болезненной" ситуацию с арестом экс-зампреда правительства республики Евгения Луковникова, обвиняемого в хищении 98 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Цыденов подчеркнул, что при каждом приеме на работу от уровня министра и выше кандидатов проверяют и Луковников также прошел полную проверку.

У нас борьба с коррупцией идет каждый год... Мой заместитель Луковников – одна из самых больных для меня ситуаций… цитирует главу республики агентство

Евгения Луковникова обвиняют в мошенничестве при строительстве моста в Улан-Удэ. В марте ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.