Москва20 апрВести.Американская певица Шер была шокирована известием о существовании тайной внучки. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что отцом 15-летней девушки является младший сын певицы Элайджа Оллман. Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала Шер о внучке во время "эмоционального телефонного разговора".
Звезда, несомненно, испытала настоящий шок, ведь в семье уже несколько месяцев ходили слухи о том, что у ее сына есть тайный ребенокговорится в материале
Эдвардс рассказала, что у нее в 2010 году был короткий роман с Оллманом, в результате которого родилась их дочь Эвер.
