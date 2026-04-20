Daily Mail: певица Шер узнала о существовании тайной внучки

Москва20 апр Вести.Американская певица Шер была шокирована известием о существовании тайной внучки. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что отцом 15-летней девушки является младший сын певицы Элайджа Оллман. Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала Шер о внучке во время "эмоционального телефонного разговора".

Звезда, несомненно, испытала настоящий шок, ведь в семье уже несколько месяцев ходили слухи о том, что у ее сына есть тайный ребенок говорится в материале

Эдвардс рассказала, что у нее в 2010 году был короткий роман с Оллманом, в результате которого родилась их дочь Эвер.

В феврале стало известно, что внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась. Ей не было и года.