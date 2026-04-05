Дания подготовила диверсии против США на случай их вторжения в Гренландию

Москва5 апр Вести.Датские военные подготовили стратегию, направленную на разрушение взлетно-посадочных полос аэродромов в Гренландии. Этот план разработан на случай возможной попытки США высадиться на острове. Об этом пишет издание The National Interest (NI).

Согласно публикации, такие действия затруднят развертывание в датской автономии крупных военных сил, увеличат затраты на потенциальную операцию и окажут серьезное психологическое давление на возможного противника.

1 апреля стало известно, что Пентагон ведет переговоры с представителями Дании о доступе к трем военным базам на территории Гренландии.

22 января 2026 года в Вашингтоне заявили о достижении договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно будущего соглашения о контроле над островом.

В связи с этим Белый дом отказался от введения тарифных пошлин в отношении (Великобритании, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции), выступающих против присоединения Гренландии к США.

17 января американский лидер Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля пошлин в размере 10%, которые были направлены против восьми названных европейских стран. Глава Белого дома также отметил, что с 1 июня 2026 года тарифы для этих стран увеличатся до 25% и будут действовать до достижения соглашения "о полной покупке Гренландии Вашингтоном".

19 марта телеканал Danmarks Radio со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников и источники в датском правительстве сообщил, что в начале текущего года военные армии королевства готовились отражать потенциальное нападение США из-за напряженности в ситуации с островом.

Ранее журналист Валентин Богданов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил мнение, что США не откажутся от своих притязаний по поводу Гренландии.