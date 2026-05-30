Москва30 мая Вести.Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом). Мужчину обвиняют в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, а также в нарушении требований, установленных для иностранных агентов, сообщила объединенная пресс-служба судов города в мессенджере МАХ.

Обвинение полагает, что … Куваев … разместил … видеозапись, демонстрирующую идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам, переходящую в ненависть Куваева к СВО, которая также включает пропаганду идеи в виде речевых призывов, направленных против безопасности Российской Федерации, начинающиеся со слов: "Дорогой российский солдат!" и заканчивающиеся словами "Пока!" отметили в пресс-службе

Речь идет о серии мультфильмов "Масяня".

Также Куваев не предоставил в Минюст России отчетность о поступлениях из иностранных источников, нарушив таким образом порядок деятельности иностранного агента.

Материалы уголовного дела переданы судье.

В декабре 2023 года создатель мультфильма "Масяня" был объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом официально объявило МВД РФ. Тогда же мультипликатор был включен в реестр иноагентов по решению российского Минюста.

Иноагент Куваев выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также принимал участие в сборе средств в пользу вооруженных сил Украины (ВСУ).