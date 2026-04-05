Депутат Кошелев: при ошибках в квитанциях ЖКХ следует обратиться в УК

Москва5 апр Вести.Если в квитанции за март указано, что расчет за коммунальные услуги должен производиться 10 числа, а не 15-го, необходимо обратиться в управляющую компанию, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

С 1 марта текущего года сроки оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сдвинулись с 10-го числа каждого месяца на 15-е.

В некоторых регионах России жители могли получить мартовские квитанции с указанием прежней даты - до 10 апреля… При обнаружении ошибки стоит обратиться в управляющую организацию или жилищную инспекцию сказал Кошелев

Он также уточнил, что данная ошибка носит технический характер, и что в этом случае "действует закон, а не информация в платежке".