Депутат Огуль поделился впечатлениями от встречи с детьми с РАС в Астрахани

Москва5 апр Вести.В рамках проведения Всемирного месяца осведомленности об аутизме, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Леонид Огуль рассказал ИС "Вести" о встрече с детьми с расстройствами аутического спектра (РАС) и их родителями, которая состоялась в астраханском штабе общественной поддержки "Единой России".

По его словам, на встрече обсудили благотворительные проекты, которые реализуются в регионе для помощи таким детям.

Проекты, такие как обучение рисованию, провели просто уникальный проект, где дети были сосредоточены именно на рисунках, которые они сделали - прекрасные рисунки. Родители были просто без ума. Также детишки готовят булочки, готовят украшения к столу. И сегодня мы обсуждали дальнейший проект. Хотим привлечь их к театральной деятельности рассказал Огуль

Ранее сообщалось о запуске информационной кампании "Аутизм: у меня есть слов" Фондом "Обнаженные сердца". За 20-летнюю деятельность фонда в стране значительно повысилась осведомленность о расстройствах аутистического спектра (РАС).