Москва23 маяВести.Атаки Вооруженных сил Украины на гражданское население свидетельствуют об истерике киевского режима. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, комментируя удар украинской армии по автомобилю в Брянской области.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что за убийством мирных жителей стоит бессильная ярость киевского режима, который не может одержать победу на поле боя и вымещает свою злобу на гражданском населении.
Мы видим истерику киевского режима. Сначала они обстреливали железнодорожный вокзал, убивая машинистов. Потом били по жилым домам, калеча детей. Теперь они охотятся на автомобили с мирными людьми. Цель одна - посеять страх, заставить нас бояться каждой поездки, каждого выхода из домасказал Иванов
Ранее стало известно, что в результате атаки украинской армии на Стародубский муниципальный округ Брянской области погиб мирный житель.