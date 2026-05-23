Депутат рассказал, о чем свидетельствуют атаки ВСУ на мирное население Депутат Иванов: атаки на мирное население доказывают истерику киевского режима

Москва23 мая Вести.Атаки Вооруженных сил Украины на гражданское население свидетельствуют об истерике киевского режима. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, комментируя удар украинской армии по автомобилю в Брянской области.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что за убийством мирных жителей стоит бессильная ярость киевского режима, который не может одержать победу на поле боя и вымещает свою злобу на гражданском населении.

Мы видим истерику киевского режима. Сначала они обстреливали железнодорожный вокзал, убивая машинистов. Потом били по жилым домам, калеча детей. Теперь они охотятся на автомобили с мирными людьми. Цель одна - посеять страх, заставить нас бояться каждой поездки, каждого выхода из дома сказал Иванов

Ранее стало известно, что в результате атаки украинской армии на Стародубский муниципальный округ Брянской области погиб мирный житель.