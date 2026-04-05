Депутат Скрозникова рассказал о реализации программы для молодежи "Я в деле"

Москва5 апр Вести.Необходимо выстраивать мост между бизнесом, государством и творческой молодежью, заявила ИС "Вести" депутат Госдумы РФ Анна Скрозникова после встречи с участниками масштабной программы "Я в деле" в Ярославской области.

По ее словам, подобные встречи с участниками проекта позволяют формировать молодежное предпринимательское сообщество в регионах. Основной акцент в программе смещен с классического академического обучения на практическое наставничество экспертов-практиков и создание реальных стартапов.

В этом году мы стартовали не только на площадках вузов, но и в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). И сейчас у студентов колледжей появляется возможность обучиться базовым навыкам предпринимательства, запустить свои первые стартапы и получить поддержку от наших наставников. Нужно такой мостик выстраивать между бизнесом, между государством, чтобы мы в таком синхроне работали и развивали творческую молодежь заявила она

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал о программе "Я в деле", которая учит молодых людей основам предпринимательства.