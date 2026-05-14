Тульский суд арестовал директора "Тулгорэлектротранс" по делу о смерти 6 человек

Москва14 мая Вести.Суд Тулы избрал меру пресечения директору "Тулгорэлектротранс" Алексею Марушкину по делу о гибели шести человек, сообщает ГТРК "Тула".

Его обвиняют в оказании опасных услуг, повлекших смерть людей.

В качестве меры пресечения был избран домашний арест на 1 месяц 15 суток — до 28 июня 2026 года сказано в публикации

Трагедия произошла утром 31 октября 2025 года на улице Пролетарской у дома 2а – трамвай, принадлежащий предприятию, сошел с рельсов из-за плохого состояния полотна и столкнулся с двумя маршрутками.

В результате погибли шесть человек, не менее 16 получили травмы разной степени тяжести.

Постановление пока не вступило в законную силу.