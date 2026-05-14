Москва14 маяВести.Суд Тулы избрал меру пресечения директору "Тулгорэлектротранс" Алексею Марушкину по делу о гибели шести человек, сообщает ГТРК "Тула".
Его обвиняют в оказании опасных услуг, повлекших смерть людей.
В качестве меры пресечения был избран домашний арест на 1 месяц 15 суток — до 28 июня 2026 годасказано в публикации
Трагедия произошла утром 31 октября 2025 года на улице Пролетарской у дома 2а – трамвай, принадлежащий предприятию, сошел с рельсов из-за плохого состояния полотна и столкнулся с двумя маршрутками.
В результате погибли шесть человек, не менее 16 получили травмы разной степени тяжести.
Постановление пока не вступило в законную силу.