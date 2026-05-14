Москва14 маяВести.Из Москвы в Ульяновскую область прибыли сотрудники Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, они примут участие в поисках пропавших на Волге подростков.
Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области, подростков ищут с 23 марта.
Последний раз семиклассники выходили на связь в районе двух мостов в Ульяновске в ночь на 23 мартаговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
К месту работ доставлена специальная техника и оборудование. Также в поисках примут участием специалисты Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Следственного комитета, других подразделений и ведомств.