Дмитриев: для ЕС наступят крайне трудные времена из-за отказа от газа из РФ

Москва6 апр Вести.Евросоюз ожидают крайне тяжелые времена из-за отказа от российских энергоносителей. Такую оценку дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

В соцсети X он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что нефтяной кризис, ударивший по Азии, сулит трудности и европейским странам.

Отказ ЕС от российской энергетики и другие глупые идеологические решения предвещают чрезвычайно трудные времена для Европы написал он

Затем Дмитриев сделал репост публикации The Economist о новых энергетических соглашениях между Россией и странами Азии. Он отметил, что "Азия мудрее и заботится о своем народе", пока Евросоюз и Великобритания ускоряют свое идеологическое самоуничтожение.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой путь для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — практически остановилось. Это спровоцировало рост цен на энергоносители по всему миру.

26 марта Тегеран одобрил проход по морскому пути для дружественных стран – России, Китая, Индии, Пакистана и Ирака.