Москва5 апрВести.Стоимость нефти может вырасти до 150 долларов. Не исключено, что это случится уже в ближайшие две недели, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В ближайшие две недели мы можем увидеть, как цена на нефть превысит 150 долларовговорится в публикации
Ранее Дмитриев заявлял, что в ближайшие одну-две недели стоимость фьючерсной и физической нефти сравняются.