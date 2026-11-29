Сугробы в Подмосковье в первую неделю зимы могут вырасти до 22 см

До 22 см могут вырасти сугробы в Подмосковье в первую неделю зимы Сугробы в Подмосковье в первую неделю зимы могут вырасти до 22 см

Москва29 ноя Вести.Высота снежного покрова в отдельных районах Подмосковья в первые дни зимы может увеличиться до 20–22 см, а в Москве – до 15 см, передает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

Она рассказала, что сейчас в Серпухове, например, высота сугробов достигает 17 см при климатической норме для последних чисел ноября в 6-7 см.

Высота снежного покрова в отдельных районах Московской области на следующей неделе может увеличиться до 20-22 см говорится в сообщении

Таким образом, объяснила синоптик, высота снежного покрова может вырасти к первым числам декабря на 3-5 см.