Москва29 нояВести.Высота снежного покрова в отдельных районах Подмосковья в первые дни зимы может увеличиться до 20–22 см, а в Москве – до 15 см, передает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
Она рассказала, что сейчас в Серпухове, например, высота сугробов достигает 17 см при климатической норме для последних чисел ноября в 6-7 см.
Высота снежного покрова в отдельных районах Московской области на следующей неделе может увеличиться до 20-22 смговорится в сообщении
Таким образом, объяснила синоптик, высота снежного покрова может вырасти к первым числам декабря на 3-5 см.