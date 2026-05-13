Додик: Зеленский пытался приобрести оружие у боснийских мусульман на $400 млн

Москва13 мая Вести.Владимир Зеленский хотел приобрести у боснийских мусульман партию вооружения на сумму около 400 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью ТАСС.

Комментируя данные российской внешней разведки о попадании балканского оружия в зону конфликта, политик категорически отверг причастность республики к таким поставкам.

Мы можем уверенно сказать, что никакого оружия из Республики Сербской на Украине нет заявил Додик

Лидер фракции подчеркнул, что, если боснийское оружие и оказывается на Украине, то оно переправляется мусульманской стороной через неофициальные связи и третьи государства.

Он пояснил, что сербская сторона в рамках правового поля заблокировала любые возможности для осуществления подобных легальных отгрузок.

Лидер сербов в БиГ раскрыл детали несостоявшейся сделки, отметив, что боснийские мусульмане подписали с правительством Зеленского соглашение о снабжении боеприпасами на сотни миллионов долларов. Но представители в центральных органах власти страны отказались одобрять это решение.

Политик также добавил, что Украина уже успела перечислить аванс, и теперь боснийской стороне грозят судебные иски, так как выполнить обязательства по поставкам они не смогли.

Он подчеркнул, что любая отправка оружия в обход установленных процедур будет считаться нелегальной и неподконтрольной официальным властям.

Ни один патрон там не окажется резюмировал Додик

Ранее Додик заявлял, что поставки западной помощи Украине только спровоцировали вооруженный конфликт с Россией.