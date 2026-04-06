Москва6 апр Вести.Кредитные долги и займы жителей России впервые достигли суммы 45 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ по состоянию на 1 января 2026 года.

Согласно приведенной статистике, 48,1% задолженности составили ипотечные кредиты – 21,7 трлн рублей. Еще 29,7% приходится на потребительские ссуды (13,4 трлн рублей), 6,8% - автокредиты (3 трлн рублей).

Оставшуюся часть составили требования по прочим кредитам, требования по начисленным процентам, а также займы от микрофинансовых и других организаций.

Общая сумма кредитов и займов россиян за квартал выросла на 2,2% - на 988 млрд рублей.