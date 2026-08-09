Москва9 авгВести.В аэропорту Геленджика отменены дополнительные ограничения на полеты, которые вводились в целях безопасности на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале в мессенджере MAX
В настоящее время, согласно актуальной информации региональной службы РСЧС в MAX, режим беспилотной опасности отменен.
По действующим правилам, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 мск.