Росавиация отменила дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика

Дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика отменены Росавиация отменила дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика

Москва9 авг Вести.В аэропорту Геленджика отменены дополнительные ограничения на полеты, которые вводились в целях безопасности на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале в мессенджере MAX

В настоящее время, согласно актуальной информации региональной службы РСЧС в MAX, режим беспилотной опасности отменен.

По действующим правилам, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 мск.



