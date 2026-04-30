Москва30 апрВести.Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пролетавший вблизи здания американского посольства в Багдаде, сбит силами расчета противовоздушной обороны Ирака.
Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на информацию от источника в службах безопасности арабской республики.
(В связи с инцидентом – прим. ред.) были активированы системы защиты посольства США и Иракасказано в материале агентства
В середине марта телеканал Al Jazeera сообщал об атаке беспилотником на здание иракской разведывательной службы в Багдаде.
До этого стало известно, что в лагере Виктория, расположенном возле аэропорта в иракской столице, атаке подвергся американский самолет.