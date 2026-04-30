Reuters: недалеко от здания посольства США в Багдаде сбили разведывательный дрон

Дрон-разведчик был уничтожен вблизи здания посольства США в Ираке Reuters: недалеко от здания посольства США в Багдаде сбили разведывательный дрон

Москва30 апр Вести.Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пролетавший вблизи здания американского посольства в Багдаде, сбит силами расчета противовоздушной обороны Ирака.

Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на информацию от источника в службах безопасности арабской республики.

(В связи с инцидентом – прим. ред.) были активированы системы защиты посольства США и Ирака сказано в материале агентства

В середине марта телеканал Al Jazeera сообщал об атаке беспилотником на здание иракской разведывательной службы в Багдаде.

До этого стало известно, что в лагере Виктория, расположенном возле аэропорта в иракской столице, атаке подвергся американский самолет.