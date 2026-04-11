Москва11 апрВести.Украинский дрон ударил по машине в Белгородской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Замостье Грайворонского округа. Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБнаписал глава региона в мессенджере MAX
Один пострадавший получил осколочные ранения разных частей тела и баротравму, у второго осколками посекло спину и голову. После стабилизации состояния обоих переведут в горбольницу в Белгород.