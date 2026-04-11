Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, ранены два человека

Москва11 апр Вести.Украинский дрон ударил по машине в Белгородской области, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Замостье Грайворонского округа. Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ написал глава региона в мессенджере MAX

Один пострадавший получил осколочные ранения разных частей тела и баротравму, у второго осколками посекло спину и голову. После стабилизации состояния обоих переведут в горбольницу в Белгород.