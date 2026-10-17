Дронов: атака БПЛА отражена в Новгородской области В Новгородской области отражена ночная атака беспилотников

Москва17 окт Вести.Атака беспилотных летательных аппаратов отражена ночью в субботу, 17 октября, в Новгородской области, сообщил в MAX губернатор Александр Дронов.

Количество перехваченных беспилотников пока не уточняется.

Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака БПЛА. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно говорится в заявлении

По данным Минобороны России, вечером 16 октября, а также ночью и утром 17 октября, над регионами РФ и акваторией Черного моря сбили 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.