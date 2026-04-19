В Херсонской области дрон ВСУ взорвался рядом с медпунктом

Москва19 апр Вести.Украинские беспилотники нанесли серию ударов по территории Каховского округа Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук.

В населенном пункте Красный Подол дрон кружил около трансформатора и взорвался рядом с медпунктом, где были выбиты три оконных стекла.

Чернянка. Из-за прилета снаряда в эко-усадьбе "Золотой фазан" начался пожар. Экстренные службы оповещены говорится в заявлении, опубликованном главой округа в его Telegram-канале

Кроме того, ночью 19 апреля беспилотный летательный аппарат нанес удар по подстанции в Дудчино. Без электричества остались несколько поселков. В настоящее время специалисты уже восстановили подачу электроэнергии в населенные пункты.