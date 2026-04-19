Москва19 апрВести.Украинские беспилотники нанесли серию ударов по территории Каховского округа Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук.
В населенном пункте Красный Подол дрон кружил около трансформатора и взорвался рядом с медпунктом, где были выбиты три оконных стекла.
Чернянка. Из-за прилета снаряда в эко-усадьбе "Золотой фазан" начался пожар. Экстренные службы оповещеныговорится в заявлении, опубликованном главой округа в его Telegram-канале
Кроме того, ночью 19 апреля беспилотный летательный аппарат нанес удар по подстанции в Дудчино. Без электричества остались несколько поселков. В настоящее время специалисты уже восстановили подачу электроэнергии в населенные пункты.