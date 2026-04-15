Москва15 апрВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал жителям установить приложение МЧС России на телефон, чтобы получать уведомления о беспилотной опасности. Об этом он сообщил, выступая на ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания региона, передает РИА Новости.
Оповещения приходят на мобильное приложение спустя 10-20 секунд после того, как у главы субъекта выходит сигнал.
Я всем предлагаю подписываться на мобильное приложение, оно устанавливается очень легко на телефон - мобильное приложение МЧС Россииприводятся слова Дрозденко
Он также подчеркнул, что сигнал не должен приходить только в соцсетях.
Помимо этого, будет проведена работа с операторами связи, чтобы сигнал доходил быстрее.