Москва5 апр Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел в мессенджере MAX уточненные данные о количестве сбитых беспилотников. По информации главы субъекта, в настоящее время над территорией региона перехватили 17 вражеских БПЛА.

Последствия уточняются. Информация по пострадавшим не поступала говорится в заявлении

В несколько местах в Ленинградской области зафиксировано падение обломков БПЛА. Иных подробностей пока не приводится.

Александр Дрозденко подчеркнул, что отражение атаки продолжается. Ранее речь шла о семи неприятельских беспилотниках, уничтоженных в небе Ленобласти.