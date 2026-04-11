Москва11 апрВести.В Курской области при столкновении "Камаза" и "Нивы" два человека погибли, еще один получил травмы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX.
ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица.
Два человека погибли на месте, еще один, мужчина 59 лет, получил легкие поврежденияговорится в сообщении
От госпитализации пострадавший отказался.
Глава области выразил соболезнования родным погибших и призвал жителей быть внимательными на дорогах во время сложных погодных условий.