Два человека погибли при столкновении легковушки с "Камазом" в Курской области

Два человека погибли под Курском в ДТП с "Камазом"

Москва11 апр Вести.В Курской области при столкновении "Камаза" и "Нивы" два человека погибли, еще один получил травмы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX.

ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица.

Два человека погибли на месте, еще один, мужчина 59 лет, получил легкие повреждения говорится в сообщении

От госпитализации пострадавший отказался.

Глава области выразил соболезнования родным погибших и призвал жителей быть внимательными на дорогах во время сложных погодных условий.