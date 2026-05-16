Два дрона уничтожены около Москвы, за сутки в столичном регионе сбили 26 БПЛА

Москва16 мая Вести.Зенитчики перехватили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Информацию об уничтожении дронов московский градоначальник опубликовал в мессенджере MAX.

Уничтожены еще два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков говорится в заявлении

С начала текущего часа ПВО сбила шесть дронов на подлете к Москве. Всего с начала суток в столичном регионе перехвачены 26 беспилотных летательных аппаратов.