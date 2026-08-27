Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Самары и Пензы

Два российских аэропорта приостановили работу Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Самары и Пензы

Москва27 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта были введены после полуночи 27 августа в аэропортах Самары и Пензы, сообщает пресс-служба Росавиации. Информация опубликована в канале ведомства на платформе МАХ.

Аэропорт Самара (Курумоч), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

По данным ведомства, ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов авиационного транспорта. Сроки действия ограничений не называются.