На жительницу Кубани с ее сыном завели дело за мошенничество на 30 млн руб.

Два жителя Кубани обвиняются в многомиллионном мошенничестве

Москва6 апр Вести.В Краснодарском крае два человека стали фигурантами уголовного дела, по которому они обвиняются в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сумма нанесенного ими ущерба оценивается в свыше 30 миллионов рублей.

49-летняя жительница Краснодарского края и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве написала она в MAX

Уточняется, что фигуранты дела похищали бюджетные средства в рамках реализации национального проекта "Демография". В результате потерпевшим от их действий было признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

По ходатайству следователя СЧ СУ УМВД России по Краснодару было обеспечено возмещение ущерба в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.