Москва6 апрВести.В Краснодарском крае два человека стали фигурантами уголовного дела, по которому они обвиняются в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сумма нанесенного ими ущерба оценивается в свыше 30 миллионов рублей.
49-летняя жительница Краснодарского края и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве
Уточняется, что фигуранты дела похищали бюджетные средства в рамках реализации национального проекта "Демография". В результате потерпевшим от их действий было признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.
По ходатайству следователя СЧ СУ УМВД России по Краснодару было обеспечено возмещение ущерба в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.