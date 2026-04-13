Автомобиль "Газель" сгорел при пожаре в бытовках в Кировском районе Петербурга

Москва13 апр Вести.Пожар в двух бытовках произошел вечером 12 апреля в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС. В результате огнем оказался поврежден автомобиль "Газель".

По данным ведомства, инцидент произошел в Химическом переулке. Сигнал о возгорании поступил в 23.51 по московскому времени.

В двух бытовках, размером 3х10 м каждая происходило горение по всей площади. В автомобиле марки "Газель" сгорели сгораемые части говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что в 01.12 13 апреля пожар был локализован. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В тушении огня участвовали 15 человек и три единицы специальной техники.