Москва13 апрВести.Пожар в двух бытовках произошел вечером 12 апреля в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС. В результате огнем оказался поврежден автомобиль "Газель".
По данным ведомства, инцидент произошел в Химическом переулке. Сигнал о возгорании поступил в 23.51 по московскому времени.
В двух бытовках, размером 3х10 м каждая происходило горение по всей площади. В автомобиле марки "Газель" сгорели сгораемые частиговорится в сообщении
В ведомстве отметили, что в 01.12 13 апреля пожар был локализован. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В тушении огня участвовали 15 человек и три единицы специальной техники.