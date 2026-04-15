Движение через МАПП "Верхний Ларс" открыли для всех машин после уборки дороги

Москва15 апр Вести.После расчистки трассы многосторонний автомобильный пункт пропуска через российско-грузинскую границу "Верхний Ларс" заработал в полном режиме. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ в своем официальном Telegram-канале.

Ранее движение транспорта через "Верхний Ларс" было приостановлено из-за непогоды в Грузии. Участок Владикавказ – Ларс в направлении выезда из России перекрыли, так как не могли гарантировать безопасный проезд. Ограничения должны были действовать до улучшения погодных условий.

В настоящее время проезд открыт. Путешественникам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок через границу.