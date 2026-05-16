Москва16 мая Вести.В ночь на субботу, 16 мая, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, освещающий ситуацию на автоподходах к объекту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отмечается в сообщении. Причины введения ограничений официально не называются.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О времени возобновления движения будет сообщено дополнительно.