Москва16 маяВести.В ночь на субботу, 16 мая, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, освещающий ситуацию на автоподходах к объекту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отмечается в сообщении. Причины введения ограничений официально не называются.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
О времени возобновления движения будет сообщено дополнительно.