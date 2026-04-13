Москва13 апрВести.В Оренбурге стартовали ремонтные работы на единственном в черте города мосту через реку Урал, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
На период капремонта на объекте установят временные ограждения.
В связи с проведением ремонтных работ на мосту будет ограничено движение по двум из четырех полос. Движение будет организовано в двух направленияхуказано в сообщении властей
Глава Оренбурга Альберт Юмадилов также подтвердил, что с 15 июня планируется полностью перекрыть мост для завершения восстановительных работ. Ориентировочный срок завершения работ – 1 сентября.