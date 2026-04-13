В Оренбурге начался капремонт моста через Урал, ожидаются ограничения движения

Москва13 апр Вести.В Оренбурге стартовали ремонтные работы на единственном в черте города мосту через реку Урал, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

На период капремонта на объекте установят временные ограждения.

В связи с проведением ремонтных работ на мосту будет ограничено движение по двум из четырех полос. Движение будет организовано в двух направлениях указано в сообщении властей

Глава Оренбурга Альберт Юмадилов также подтвердил, что с 15 июня планируется полностью перекрыть мост для завершения восстановительных работ. Ориентировочный срок завершения работ – 1 сентября.