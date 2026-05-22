Движение в сторону Геленджика из Новороссийска временно перекрыто

Москва22 мая Вести.Ограничения введены для проезда транспорта на пересечении улиц Судостальской и Портовой в сторону Геленджика, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в мессенджере МАХ.

По словам мэра, также закрыт проезд в направлении Новороссийска из Кабардинки

В 22.00 Кравченко сообщал, что Новороссийск атакуют украинские БПЛА, в городе звучат сирены. Позже он рассказал о перекрытии набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской.