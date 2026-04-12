Четыре человека получили травмы при столкновении автомобилей в Марий Эл

Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе в Марий Эл

Москва12 апр Вести.В Марий Эл в результате ДТП на трассе травмы получили четыре человека, сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария с участием двух иномарок произошла днем 12 апреля, в воскресенье, на территории Волжского района. Предварительно, виновником стал водитель Lada Granta, который нарушил ПДД и пересек сплошную полосу.

Выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних говорится в Telegram-канале ведомства

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.