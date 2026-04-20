Москва20 апрВести.Власти Ирана планируют ядерную программу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью газете "Ведомости".
Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, и иранские власти планируют будущее в рамках этого договораподчеркнул Джалали
Между тем научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Дмитрий Стефанович рассказал ИС "Вести", что, несмотря на действия США и Израиля, у Тегерана сохраняется возможность приблизиться к созданию ядерного оружия.
Стефанович напомнил, что Иран является очень большой страной с большим населением, развитой подземной инфраструктурой и наработанным опытом в атомной энергетике.