Москва20 апр Вести.Власти Ирана планируют ядерную программу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью газете "Ведомости".

Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, и иранские власти планируют будущее в рамках этого договора подчеркнул Джалали

Между тем научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Дмитрий Стефанович рассказал ИС "Вести", что, несмотря на действия США и Израиля, у Тегерана сохраняется возможность приблизиться к созданию ядерного оружия.

Стефанович напомнил, что Иран является очень большой страной с большим населением, развитой подземной инфраструктурой и наработанным опытом в атомной энергетике.