Economist узнал о "похоронных настроениях" в Европе по поводу перспектив НАТО

Москва6 апр Вести.Заявления госсекретаря США Марко Рубио, который усомнился в эффективности НАТО, вызвали у лидеров европейских стран пессимистичные настроения относительно будущего Североатлантического альянса, пишет британский журнал The Economist.

Из материала следует, что глава американского внешнеполитического ведомства был в администрации США одним из последних сторонников укрепления трансатлантических связей и призывал не допустить свертывания поддержки Украины. Однако, как отмечается в статье, это "последнее ограничение, возможно, уже исчезло".

Это наихудший момент, в котором когда-либо находилась НАТО цитирует журнал бывшего постпреда США при альянсе (2009—2013 гг.) Иво Даалдера

Он подчеркнул, что отказ европейских стран поддержать США в конфликте с Ираном ослабил позиции защитников альянса в Вашингтоне, которые утверждали, что Европа предоставляет Соединенным Штатам площадку для глобального проецирования своей силы.

Кроме того, финский чиновник, на которого ссылается The Economist, на условиях анонимности высказал мнение, что ситуация, вероятно, "уже преодолела точку невозврата", когда европейские лидеры могли бы изменить негативное отношение к НАТО со стороны президента США Дональда Трампа.

По мнению собеседника издания, в этих условиях оптимальным решением было бы усилить создание европейской опоры в рамках блока что могло бы убедить главу Белого дома в готовности союзников брать на себя больше ответственности, а также подготовить их к возможному руководству НАТО в случае выхода США из организации.

В конце марта глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Трамп будет принимать решение о будущем Североатлантического альянса после завершения конфликта с Ираном.

4 апреля бывший первый заместитель главы МИД Чехии Петр Друлак.в интервью ИС "Вести" заявил, что не верит в будущее НАТО, поскольку у Евросоюза, в отличие от США, совершенно другие геополитические интересы.