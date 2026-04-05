Москва5 апр Вести.Космический корабль Orion миссии США по пилотируемому облету Луны "Артемида-2" преодолел уже три четверти пути до спутника Земли. Это следует из данных NASA.

По информации космического агентства, сейчас корабль находится примерно в 112 тыс. км от Луны и 338 тыс. км – от Земли.

Также в NASA сообщили, что облет Луны запланирован на шестой день миссии. Процесс начнется 6 апреля в 21.45 по московскому времени. Облет продлится около шести часов.

Лунная миссия "Артемида-2" стартовала 2 апреля с мыса Канаверал во Флориде. На борту корабля находятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Это будет первым пилотируемом приближением к спутнику Земли за последние 52 года.