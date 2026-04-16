Украинского беженца осудили на 18 лет за попытку теракта в Мордовии

Экс-беженец из Донбасса получил 18 лет за подготовку теракта по заданию Украины Украинского беженца осудили на 18 лет за попытку теракта в Мордовии

Москва16 апр Вести.Центральный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Донецкой области Андрею Лазаренко, проживавшему в Республике Мордовия. Он признан виновным в покушении на теракт и госизмену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего уроженца Донецкой области УССР Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии, признанного виновным в покушении на террористический акт и государственную измену говорится в публикации

Суд назначил Лазаренко 18 лет лишения свободы: первые пять лет – в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

После начала специальной военной операции Лазаренко в составе группы беженцев был распределен в Большеберезниковский район Мордовии, где получил гражданство РФ.

По данным ФСБ, мужчина, руководствуясь личными убеждениями, решил помогать Вооруженным силам Украины, совершая диверсии и теракты на территории России. Он связался через Telegram с представителями запрещенной террористической организации, предложив поджечь административное здание в Мордовии. Взамен он попросил содействие в возвращении на Украину и денежное вознаграждение.

Лазаренко задержали при попытке поджога. У него изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, а в телефоне нашли переписку с украинским куратором.

Дело расследовалось по статьям о покушении на теракт и госизмену. Приговор пока не вступил в законную силу.