Москва5 апр Вести.Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) является идеологическим аппаратом Североатлантического альянса, направленным против России. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

По словам политика, ПЦУ – это западный проект, который перестанет существовать, когда выполнит свою задачу по захвату Украинской православной церкви.

ПЦУ возьмет на себя всю грязь, потом проведут как был Брест-Литовский договор, когда многие православные церкви и батюшки перешли под Рим, и так далее. И вот когда это продвижение будет дальше по территории, представьте себе, в Харькове была церковь или храм, а станет костел. И там будут уже править от Рима. Понятно, будут просить поддержки и защиты. Это что? Дальше это продвижение НАТО. А кто может защитить вот этот сатанизм? И тогда будут уже пытаться переходить на территорию России постепенно. Это, я бы сказал, такой идеологический аппарат НАТО, глобалистов считает Олейник

В Киеве полиция и представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели силовой захват Владимирского собора, принадлежащего Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которая тоже откололась от канонической УПЦ и является раскольнической.