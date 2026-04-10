В Свердловской области экс-депутата осудили на 8,5 лет за дачу взятки

Экс-депутата Думы Дегтярска отправили на 8,5 лет в колонию за дачу взятки

Москва10 апр Вести.В Свердловской области вынесли приговор в отношении бывшего депутата Думы Дегтярска Ильи Хисамова, признанного виновным в даче взятки должностному лицу. Как сообщает пресс-служба судов региона, его отправили в колонию на 8,5 лет.

Ревдинский городской суд провозгласил обвинительный приговор бывшему депутату Думы Дегтярска Илье Хисамову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев говорится в Telegram-канале инстанции

Отмечается, что подсудимый свою вину не признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2025 года фигурант передал 185 тысяч рублей начальнику управления ЖКХ города. Незаконное вознаграждение было предназначено за покровительство местного бизнесмена, в деятельности которого был заинтересован Хисамов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.