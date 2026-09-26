Вагнер Лав забил два мяча в своем прощальном матче в Москве

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав провел прощальный матч в Москве Вагнер Лав забил два мяча в своем прощальном матче в Москве

Москва26 сен Вести.Бразильский футболист Вагнер Лав отметился двумя голами в своем прощальном матче на "ВЭБ-Арене" в Москве. В нем приняли участие команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава".

Встреча, прошедшая 26 сентября, завершилась вничью со счетом 3:3.

42-летний Вагнер в первом тайме выступал за команду друзей, а после перерыва примкнул к армейским легендам. Бразильский форвард отличился за тех и за других.

Также за "Легенд ЦСКА" голами отметились Ролан Гусев и Кирилл Набабкин. У "Друзей Вагнера Лава" отличились сын Вагнера Ловиньо и Даниэль Карвальо.

Главным тренером армейской команды выступил Валерий Газзаева. Леонид Слуцкий возглавлял "Друзей Вагнера Лава".

Звездный бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году. За красно-синих он провел 259 матчей, забив 124 мяча и отдав 53 результативные передачи. Бразильский нападающий является трехкратным чемпионом России. В 2005 году Вагнер Лав в составе армейцев стал обладателем Кубка УЕФА.